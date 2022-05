Prefeito fez a doação de 305 casas no dia do aniversário da Serra do Mel/RN

Moradia é motivo de preocupação do prefeito Josivan Bibiano desde quando se elegeu vereador pela primeira vez em 1997. A meta para 2022, segundo ele, é entregar 400 casas, batendo o próprio recorde em gestões passadas. Ele fez questão de entregar as moradias exatamente no aniversário de 34 anos do município, que tem pouco mais de 12 mil habitantes morando em 23 vilas.

Na manhã de sexta-feira, 13, oportunidade em que o município de Serra do Mel completou 34 anos de Emancipação Política, a administração municipal, através do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), entregou 305 casas populares. "Nosso pedido é para que não vendam, no troquem. É de vocês e das gerações futuras de suas famílias”, enfatizou o prefeito.

Na cerimónia de entrega, que aconteceu no próprio conjunto habitacional, o prefeito Bibiano destacou o empenho da equipe da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social para que a empresa responsável pela construção das casas pudessem cumprir com o prazo de entrega das moradias.

O prazo, conforme o prefeito ressaltou, foi para que "nesta data especial, tão importante para todos nós, quando a cidade completa 34 anos de emancipação, 305 famílias pudessem ganhar sua casa própria e sair do aluguel. Esse é um bem importante, que cada um de vocês zelem por ele para passar de geração em geração. Nosso pedido é para que não vendam, no troque. É de vocês e das gerações futuras de suas famílias”, enfatizou o prefeito para um público no local da solenidade.





Ainda durante a cerimônia de entrega, o prefeito lembrou que esse projeto de construir casas populares começou em seu primeiro mandato como vereador no ano de 1997, quando apresentou projeto e que foi aprovado por unanimidade para que a prefeitura pudesse construir pelo menos uma unidade habitacional por mês.

Bibiano lembrou ainda que no ano de 2000, reeleito vereador, continuou cobrando do Executivo, à época tendo como prefeito Sílvio Romero, que atendeu seu pedido e construiu 23 unidades habitacionais.

“Dai em diante me tornei vice-prefeito, depois prefeito e hoje estou novamente prefeito e entregando 305 casas populares. Se observarem bem, essa nossa preocupação teve início em 1997, no meu primeiro mandato como vereador e hoje como prefeito continuou com essa preocupação, que é dar dignidade às pessoas através de moradia, da casa própria”, ressaltou o prefeito. Entre os beneficiados, muitos se emocionaram em receber as chaves da casa própria.





Bibiano enfatizou que está conseguindo bater o seu próprio recorde que foi entregar 350 casas nos outros mandatos de prefeito. “Só neste ano de 2022 vamos entregar mais de 400 unidades habitacionais. Aquelas famílias que ainda não foram contempladas, a Deus querer, logo logo vão poder ter a sua moradia”, garantiu Bibiano.

Participaram da entrega, vice-prefeito Moabe Soares, vereadores (entre estes o presidente da câmara), secretários municipais, deputado estadual George Soares, a quem o prefeito agradeceu por ser um grande parceiro para o desenvolvimento do município, e lideranças políticas da região.