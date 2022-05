Sesap registra mais de 11 mil casos suspeitos de dengue em 2022 no RN

Os números de casos de dengue no Rio Grande do Norte apresentou crescimento significativo em 2022. Até a semana epidemiológica 01 a 18, terminada em 07 de maio, o estado já registrou 11.427 casos prováveis da doença. A incidência geral de casos é de 323,93 casos/100 mil habitantes.

Os números estão registrados no Boletim Epidemiológico das Arboviroses, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) na última sexta-feira (13).

Em comparação com 2021, quando foram registrados, até a semana 18, um total de 806 casos prováveis, 2022 já registra 11.427 casos suspeitos da doença.

O número de casos das demais arboviroses também está crescendo em todo o Rio Grande do Norte. Só este ano já foram registrados 3.397 casos prováveis de chikungunya e 708 casos prováveis de zika vírus.

Ao constatar a emergência em saúde pública vivenciada com relação às arboviroses, inclusive já com um certo impacto na rede assistencial, a Sesap vem desenvolvendo uma série de ações para mitigar o número de casos e reduzir os danos causados.

As discussões no Comitê Operacional de Emergências foram retomadas em parceria com o Ministério Público Estadual, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do RN.

A Sesap reforça, junto à população, os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, como manter os quintais livres de possíveis criadouros do mosquito; esfregar com bucha as vasilhas ou reservatórios de água de seus animais; não colocar lixo em terrenos baldios; manter caixas d´água sempre tampadas e cuidar de qualquer local que possa acumular água parada. Além dos cuidados, é importante receber a visita do agente de endemias e esclarecer possíveis dúvidas.

As arboviroses apresentam sinais e sintomas comuns entre si, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos no caso da chikungunya e zika.