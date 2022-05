Prefeita Cinthia cumpre agenda em Natal e assegura sinalização da Dehon Caenga

Prefeita Cinthia cumpre agenda em Natal e assegura mais benefícios para Grossos



A prefeita Cinthia Sonale está em Natal desde ontem (16) cumprindo agenda administrativa junto ao governo do Estado. Acompanhada do deputado Sousa, ela tem percorrido vários órgãos da administração estadual com o objetivo de encontrar soluções para demandas importantes do município.



No Detran, por exemplo, Cinthia obteve resposta positiva para a sinalização da rodovia Dehon Caenga, inclusive com a garantia da fixação de placas para orientar condutores e pedestres.



“É uma reivindicação que quando atendida vai melhorar a questão da segurança no trânsito e facilitar o acesso de moradores e turistas”, disse a prefeita.



A gestora grossense também se reuniu na tarde desta terça (17) com a diretoria da Caern para tratar da ampliação da rede de água na zona rural de Grossos.



“Estamos pleiteando mais três redes de extensão de água para as comunidades rurais. Uma que corresponde a 130 m de tubulação para a Valença, outra para a Barra, na região próxima ao cemitério, e outra para parte de Alagamar. No total, cerca 70 famílias serão beneficiadas”, informou.



A prefeita, que ainda visitou a Secretaria de Educação do estado em busca de novos projetos para a cidade, destacou a importância das parcerias bem como sua confiança do atendimento das reivindicações.



“Esse trabalho vem sendo feito junto com o deputado Sousa e agora com o governo do estado, que é nosso parceiro, tenho certeza que a governadora estará nos atendendo em mais estes pleitos”, ressaltou.