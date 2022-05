Fátima anuncia segunda edição do RN Invest visando atrair investimentos privados ao estado

Com o arrefecimento da pandemia que afetou o ambiente de negócios no Brasil, o Governo do Estado vai ampliar as ações visando atrair mais investimentos privados, a começar pela segunda edição do RN Invest – Oportunidades no Rio Grande do Norte.

O comunicado foi feito pela governadora Fátima Bezerra em reunião nesta quarta-feira (18) com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, na capital paulista.

A Fiesp representa 130 mil indústrias de diversos setores, de todos os portes e cadeias produtivas, distribuídas em 131 sindicatos patronais.

Voltada para o público empresarial, o evento busca apresentar as vantagens competitivas do Rio Grande do Norte e o seu potencial de atrair novos investimentos, especialmente a partir de ações desenvolvidas pelo Estado, como novos regimes de benefícios fiscais.

O Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi) é responsável por mais de 27 mil vagas de empregos diretos no RN. O programa apoiou 200 empresas nos últimos três anos, criando um ambiente atrativo para investimento.

A governadora Fátima Bezerra destacou que o Rio Grande do Norte vive hoje uma nova realidade, e citou avanços conquistados desde a realização da primeira edição do RN Investe, em novembro de 2019.

"Encontramos um Estado quebrado, com salários atrasados, devendo a fornecedores e prestadores de serviço. Com trabalho sério e responsável, conseguimos sanear as finanças, corrigindo o desequilíbrio fiscal, financeiro e orçamentário que encontramos. Com a recuperação da capacidade de investimento, o Rio Grande do Norte entra em um novo ciclo de progresso não só do ponto de vista econômico, mas do social também. Nesse contexto, ficou definida a realização de mais uma edição do RN Invest, o RN Invest II", disse a governadora.

Empresário que investe no RN, através da Coteminas, Josué Gomes se colocou à disposição para colaborar com a realização do evento, destacando o grande potencial que o Estado tem na área de energias renováveis - eólica e solar - e produção de hidrogênio verde.

Ele lembrou que o RN tem papel de destaque na necessária e urgente transição energética que o Brasil e o mundo tanto demandam.

Com mais de 200 parques eólicos em funcionamento e sete projetos de parques eólicos offshore atualmente em processo de licenciamento junto ao Ibama, o Rio Grande do Norte mantém a liderança nacional no segmento, com mais de 6,7 GW de potência instalada. O Estado fechou 2021 com mais de R$ 13 bilhões captados para construção de parques nos próximos anos.

Relembrando a trajetória da governadora como grande liderança nacional na luta pela qualidade da educação pública, Gomes destacou que sua prioridade, na condição de presidente da Fiesp e do Senai [Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial], tem sido atuar para garantir melhorias na educação pública, com destaque, inclusive, para a educação profissional.

A governadora aproveitou a reunião para fazer a entrega da medalha “Mérito Potiguar do Desenvolvimento Econômico” a Josué Gomes.

Ele foi agraciado com a comenda em 2019, mas que na época não pode vir ao Rio Grande do Norte para recebê-la. Personalidades que se destacam no âmbito do desenvolvimento econômico são anualmente homenageadas pelo Governo do Estado.

A cerimônia ocorre sempre no mês de dezembro, no auditório da Federação das Indústrias do RN. Entre 2019 e 2021 foram entregues 52 comendas a representantes da sociedade civil organizada, agentes públicos, empresários e líderes instituições ligadas ao setor produtivo.

Participaram da audiência o assessor da presidência da Fiesp, Antônio Machado; o empresário Adriano Silva, da Coteminas; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato; a assessora do Gabinete Civil, Laíssa Costa; o coordenador executivo do Programa Nova Escola Potiguar, Pedro Lima.