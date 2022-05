Prefeitura e Sebrae realizam dia Micro Empreendedor Individual em Grossos

Buscando fortalecer o empreendedorismo no município, a Prefeitura de Grossos em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), realiza nesta quinta-feira (19/05) o Dia do Micro Empreendedor Individual (MEI), visando incentivar e valoriza as atividades dos microempreendedores da cidade.

Durante o evento, os empreendedores terão a oportunidade de participar de roda de conversa na Sala do Empreendedor, abertura, alteração e fechamento de empresa, declaração, retirada de boletos, orientação entre outros serviços que serão disponibilizados. O atendimento aos microempreendedores acontecerá no largo da prefeitura das 08h ás 17h



Para a prefeita Cinthia Sonale, a capacitação dos empreendedores reflete diretamente na economia da cidade gerando emprego e renda.

“O apoio e incentivo aos empreendedores do nosso município é fundamental para movimentar nossa economia, pois quando um empreendedor investe no seu pequeno comercio ele gera renda, possibilita empregos e assim faz com que todos saiam ganhando, por isso abraçamos essa parceria como Sebrae, para fortalecer nossos microempreendedores, já temos a sala do microempreendedor na secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e vamos continuar investindo e apoiando para ver crescer o micro empreendedorismo na nossa cidade”, ressaltou a prefeita.

Dentro da programação ainda acontece a oficina sobre Formação de Preço, a partir das 19h no Auditório da Casa da Cultura Popular. Para inscrições, procurar o SEBRAE ou a Sala do Empreendedor pelos telefones: 3317-8801, 98107-1982, 98168-8824.