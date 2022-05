Prefeitura de Governador mobiliza sociedade para proteger adolescentes e crianças de abusos sexuais

A atividade se concentrou no Largo de Eventos no Centro da cidade de Governador Dix Sept Rosado e o grande número de participantes saiu em caminhada até a Secretaria Municipal de Assistência Social, com cartazes, faixas e pedidos de apoio para a proteção de crianças e adolescentes.

Em parceria com o Conselho Tutelar, a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou, na manhã desta quarta-feira (18), uma grande caminhada para abrir a Campanha de Conscientização ao Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

A atividade se concentrou no Largo de Eventos e o grande número de participantes saiu em caminhada até a Secretaria Municipal de Assistência Social, com cartazes, faixas e pedidos de apoio para a proteção de crianças e adolescentes.





A ação contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Adail Vale (Saúde), Genivaldo Felipe (Obras), Marcos Medeiros (Planejamento), Elvis Andrade (Chefe de Gabinete), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Isabela Rodrigues (Educação), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); do Controlador Geral, Wellington Filho; dos vereadores Luara Fagundes (Presidente da Câmara), Adonias Melo e Carlinhos do Horizonte; conselheiros tutelares; diretores, professores, pais e alunos de escolas das zonas urbana e rural; além da população em geral.

Lorenna Evangelista falou da alegria de participar e de ver a participação da sociedade em uma pauta tão importante. “Quero agradecer a presença de todos e todas e pedir, de todo coração, que fiquem alerta para qualquer sinal de agressão e que denunciem todos os abusos”, pediu a primeira-dama.





Dr. Artur Vale exaltou a importância da data, em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e observou que “as ações de proteção das crianças e adolescentes não devem se resumir e este dia”. “Precisamos somar forças e dividir responsabilidades para conseguirmos combater esse grave problema”, convocou o prefeito.

A Campanha de Conscientização ao Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes terá continuidade com a realização de palestras nas escolas do município.