Nota Potiguar abre novo lote de vouchers do Turismo Cidadão nesta segunda, 23

A Nota Potiguar lança mais um lote de vouchers do programa Turismo Cidadão 2022 nesta segunda-feira (23). As reservas poderão ser feitas a partir das 16h, por meio do aplicativo.

Serão disponibilizados vouchers de R$ 100, R$ 150 e R$ 200 para usar como crédito em serviços turísticos, adquiridos em agências de turismo cadastradas, e em restaurantes potiguares.

Durante a edição 2022 do programa, cada usuário pode reservar, no total, apenas três vouchers, cada um de valores diferentes, independente do lote, e devem ser utilizados até o mês de novembro deste ano.

O Turismo Cidadão é promovido pela Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), por meio da Nota Potiguar, em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur).

Nesta terceira edição do programa, a quantidade de vouchers oferecidos equivale a um investimento da ordem de R$ 1 milhão.

No Turismo Cidadão, o consumidor cadastrado no aplicativo Nota Potiguar poderá trocar os pontos acumulados durante o mês vigente por vouchers no valor de R$ 100,00, R$ 150,00 e R$ 200,00 ao acumular 10, 15 e 20 pontos respectivamente. Cada ponto corresponde a R$ 50,00 em compras com emissão da nota fiscal.

Os vouchers podem ser usados em restaurantes e também em agências de turismo para usar como crédito na compra de pacotes em qualquer meio de hospedagem, passeios turísticos, serviços de day use, transfers ou qualquer outro serviço turístico ofertados por empresas instaladas dentro do Rio Grande do Norte.

COMO RESERVAR?

Para reservar, é bem simples. Ao entrar no aplicativo, logo na primeira tela abaixo dos ponteiros de indicação dos pontos, há a seção EVENTOS, que mostra se há vouchers do programa disponíveis ou não.

Se estiver verde, basta clicar e reservar no valor de interesse. A sinalização na cor preta significa que no momento não há. Neste caso, o usuário deve aguardar mais um tempo, no mínimo 15 minutos, para entrar no app e tentar novamente.

Pelo site np.set.rn.gov.br também é possível fazer a reserva. O primeiro passo e clicar na opção ACESSAR. Após o login, o procedimento é bem semelhante. Clica no menu CAMPANHA e escolhe a opção PONTOS. Na parte BENEFÍCIOS, é verificar em INGRESSOS.

UTILIZAÇÃO

Com o voucher reservado, é a hora de utilizá-lo. Antes de se dirigir ao estabelecimento escolhido (veja a relação dos que estão cadastrados neste link https://np.set.rn.gov.br/portal/#/detalhe-noticia/277, é preciso validar o voucher reservado, que será enviado por e-mail ou salva-lo no dispositivo.

No restaurante ou agência, é só avisar que vai pagar o valor da compra do pacote ou da conta com o voucher, que pode ser descontado do valor integral. Caso a conta seja inferior ao valor do voucher, não é permitido o estabelecimento devolver o troco. O consumo fica no valor contido no voucher. A leitura do voucher pelo estabelecimento é feita via QR Code ou o token inscrito no bilhete.