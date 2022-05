PMM inicia mutirão de ultrassonografias no PAM para zerar a fila de espera pelo exame

O Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim, está realizando um mutirão de ultrassonografias com o objetivo de zerar a fila de pacientes que aguardam por esse tipo de exame.

O trabalho foi iniciado no sábado (21). De segunda a sexta, serão realizados 300 atendimentos, o dobro do que vinha sendo oferecido. As ultrassonografias também passam a ser disponibilizadas aos sábados.

No primeiro dia de mutirão, foram convocados 100 pacientes. No próximo sábado (28), serão 200 atendimentos, como explica a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

“Temos um grande volume de pacientes aguardando o serviço de ultrassonografia. É um dos exames mais solicitados no município. Iniciamos esse mutirão com 100 exames. Durante a semana, quando realizávamos 150 exames, vamos agora realizar 300. A partir do próximo dia 28 serão 200 exames por dia, aos sábados, para que a gente consiga zerar essa fila”, disse.

Ainda de acordo com Morgana Dantas, o Centro Clínico dispõe agora de duas salas que realizam o atendimento aos pacientes que precisam se submeter ao exame.

“Recebemos no ano passado um novo equipamento de ultrassonografia, este ano já recebemos o segundo equipamento, e por isso hoje estamos com duas salas em funcionamento. Reformamos uma sala aqui para iniciar esse mutirão, inclusive a gente gostaria de agradecer a parceria da Secretaria de Infraestrutura”, afirmou.

Morgana também pede a colaboração da população, no sentido de comparecer ao PAM quando a equipe da unidade entrar em contato confirmando a realização da ultrassonografia.

“Nós queríamos destacar que sempre que a gente ligar para que as pessoas venham realizar esses exames, elas não deixem de comparecer, porque é uma vaga de alguém que poderia estar fazendo o exame. Se você não tem como vir, nos avise, para que possamos convocar uma segunda pessoa”, explicou.

A população comemorou a ampliação dos serviços de ultrassonografia no PAM do Bom Jardim. “Eu estou achando muito bom. De repente veio esse mutirão e eu fui chamada”, contou a dona de casa Lúcia Dantas.

“Muito bom, porque tem muita gente precisando. É muito importante para todos. Que continue assim”, relatou Maria Eliete, moradora do bairro Aeroporto.

“Graças a Deus está melhorando bastante. Dessa vez foi mais rápido, está dando tudo certo. Agora é aguardar, se Deus quiser, novos resultados bons para que o meu problema tenha sido resolvido”, complementou Roberta Kelly, moradora do bairro Boa Vista.

A médica Valdina Maria, uma das responsáveis pelos atendimentos de ultrassonografia no PAM, ressalta que o novo aparelho disponibilizado na unidade permite não apenas uma quantidade maior de exames, mas também uma melhor qualidade.

“É muito importante, porque nós vamos ter mais quantidade e qualidade. A ultrassonografia é um exame de imagem que nós podemos classificar como um dos mais eficazes para detectar problemas no nosso corpo, como traumas, por exemplo”, contou a especialista.

A diretora do PAM do Bom Jardim, Maria José, explica como ocorre o fluxo de atendimento para os exames de ultrassonografia.

“O usuário procura a unidade de saúde mais próxima de sua casa, onde ele vai ter o atendimento com o especialista, o médico, que irá referenciar o paciente para o exame. Na própria unidade, esse usuário é regulado para vir ao Centro Clínico”, relatou.

O PAM realiza mais de 12 mil atendimentos por mês, segundo levantamento da direção do órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Deste total, são quase 3 mil atendimentos nas 11 especialidades destinadas à população mossoroense.

O Centro é uma das unidades de saúde de maior demanda nas áreas de clínica médica especializada, ambulatorial, exames e pequenas cirurgias.

O Centro Clínico realiza atualmente atendimento nas especialidades de urologia, otorrino, cardiologia, geriatria, nutrição, gastro, endocrinologia, além de exames de ECO, ultrassom, esteira, eletros e exames laboratoriais.