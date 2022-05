"Eu não entrego obras pela metade" diz Allyson ao entregar UEI

Nesta segunda-feira, dia 23, o prefeito Allyson Bezerra, secretários e vereadores, entregou a segunda creche do Proinfância (unidade do Vingt Rosado. A primeira foi na Estrada da Raiz) e anunciou que nos próximos 60 entrega a unidade do Planalto 13 de Maio. "Eu sou entrego obra quando está equipada, pronta, quando está em condições de funcionamento”, conclui o prefeito

O prefeito de Mossoró/RN, Allyson Bezerra, acompanhado com secretários e vereadores, entregou na tarde desta segunda-feira, 23, a segunda creche que encontrou com obras paralisadas em 2021 e anunciou que entrega a terceira unidade nos próximos 60 dias.

“Entregue realmente funcionando, com instalações adequadas e equipadas”, diz Allyson Bezerra, acrescentando: “Eu não entrego obras pela metade. Eu sou entrego obra quando está equipada, pronta, quando está em condições de funcionamento...”, conclui o prefeito.

A primeira unidade concluída e entregue funcionando comunidade foi a Creche Zezinha Gurgel Rodrigues na Estrada da Raiz (Bairro Santo Antônio), ainda em 2021. As obras desta e das outras duas creches haviam sido iniciadas em 2009, com recursos do Governo Federal.

A Creche Alice Dias da Silva, no conjunto Vingt Rosado, assim como a unidade da Estrada da Raiz, segundo relatou os moradores, chegou a ser inaugurada, mas se quer tinha portas e pias. Não tinha como funcionar. Para concluir, foi preciso usar recursos próprios.



O próximo passo, segundo o prefeito Allyson Bezerra é concluir e entregar a Creche do Planalto 13 de Maio (localizada na região do Papôco). Lembrou que já esteve nas obras, pedindo agilidade do construtor e que pretende inaugura-la nos próximos 60 dias.



À imprensa, o prefeito Allyson Bezerra destacou a importância da educação na formação do cidadão.





A Secretária Hubeônia Alencar disse que quando assumiu a Secretaria Educação, em 2021, encontrou cenário de terra arrasada. As 95 escolas do município estavam inviáveis para a prática de ensino e de aprendizado. Visitou todas as unidades.

Ainda segundo ela, foram feitas pequenas reformas em pelo menos 50 unidades. E grandes reformas e estruturação nas Escolas do Jucuri e Muluguzinho. Teve várias unidades que funcionavam em prédios alugados em ruínas, que foram substituídos.

Ainda segundo Hubeônia Alencar, a ordem do prefeito Allyson Bezerra é agilizar as reformas, comprar carteiras e bancadas novas. “Os trabalhos estão acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo, mas como a demanda é grande, estamos concluindo um a um”, ressalta.



Brasiliano Marinho, morador do Vingt Rosado, reconhece o esforço do prefeito Allyson Bezerra. Gostou muito da conclusão da creche e que vai servir muito aos moradores do bairro. Aproveitou o contato com prefeito para pedir nivelamento do calçamento da rua que mora.