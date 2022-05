Bebê de 4 meses que morreu com suspeita de hepatite misteriosa em Mossoró é da Serra do Mel

O bebe de quatro meses que morreu no último dia 17 deste mês em Mossoró, com suspeita de Hepatite aguda misteriosa é da cidade de Serra do Mel.

De acordo com a secretária de saúde de Mossoró Morgana Dantas, a criança esteve internada desde o dia oito na UTI pediátrica do Hospital Wilson Rosado, indo a óbito dia dezessete de maio.

“O estado quem está fazendo essa investigação, estamos ainda aguardando os resultados de todos os exames que foram colhidos, para daí sim fechar o diagnóstico. Então não tem diagnóstico ainda fechado para hepatite de etiologia desconhecida. Aguardamos resultados de todos os exames de descarte de todas as outras doenças para aí sim fechar o diagnóstico da mesma”, explicou Morgana.

Segundo a secretaria, o bebê tinha comorbidades como sintomas de desconfortos respiratório, dispnéia, tosse, febre, uma pneumonia. Era também uma criança com síndrome de Down, tinha lesão renal e cardiopatia congênita.

A Sesap se pronunciou por meio de nota nesta segunda-feira (23), e disse que o caso é acompanhado pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde.



O infectologista e diretor do Hospital Giselda Trigueiro, Dr. André Prudente, explica que a hepatite é toda inflamação do fígado, que pode ocorrer por diversas causas como: vírus, bactérias, fungos, medicamentos, por drogas ilícitas e até por substâncias químicas. As mais conhecidas são pelos vírus A, B e C.

Ele explica que uma série de notificações de casos de uma hepatite de etiologia desconhecida tem sido feitas ao redor do mundo. Segundo Dr. André Prudente, a causa ainda é misteriosa mas já se sabe que não é por nenhum dos vírus mais conhecidos que provoca hepatite, não é por nenhum medicamento e nem pela vacina contra a Covid 19.

“Não é absolutamente pela vacina da contra a Covid, já que muitas das pessoas que tiverem essa hepatite, principalmente no Reino Unido onde a dos casos foram notificados, jamais tinham tomado a vacina contra covid até por ter uma idade menor inferior a cinco anos”, disse.

Ainda segundo o infectologista, toda e qualquer hepatite pode se manifestar com febre, dor abdominal, náuseas, vômitos, a urina escura, as vezes claras em alguns casos os olhos e pele ficam amarelados.

“Quando as pessoas identificarem esses sintomas, devem procurar o atendimento médico. Diversas podem ser as causas e o médico vai ter condições de diagnosticar as principais delas”, frisou.

Quando nenhuma causa já conhecida for encontrada, as pessoas serão enquadradas como Hepatite misteriosa.