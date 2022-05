Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta quarta-feira (25)

A Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 65 milhões no sorteio desta quarta-feira (25) pelo concurso 2.484.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 65 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 409,9 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor de logística, o valor é suficiente para comprar 110 caminhões por R$ 590,9 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

+MILIONÁRIA

Neste sábado (28/05), será realizado o primeiro sorteio da +Milionária, nova modalidade das Loterias CAIXA. O lançamento da +Milionária deu início às comemorações de aniversário das Loterias CAIXA, que completará 60 anos em 15 de setembro.

O novo produto se destaca por oferecer prêmio principal mínimo por sorteio de R$ 10 milhões e dez faixas de premiação.

Os sorteios da +Milionária acontecerão aos sábados. Na aposta simples da +Milionária o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos.

As apostas para o primeiro sorteio da +Milionária podem ser feitas até as 16h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00.