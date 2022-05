Emparn registra 127,5mm de chuva em Mossoró; maior volume registrado na região Oeste do RN

Os potiguares enfrentaram uma noite de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas na região do Litoral e interior do Rio Grande do Norte.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de chuvas acima de 100 milímetros nas regiões Oeste, Leste e Agreste.

As chuvas foram provocadas pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Atlântico que liberaram muita umidade para atmosfera e ocasionaram as precipitações.

“Mesmo com dois dias seguidos com chuvas no estado, com a atmosfera fria, nós tivemos a ocorrência desse fenômeno incomum, chuvas intensas com o desenvolvimento de células convectivas muito próximas pela frequência de números de descargas elétricas observadas na noite de ontem e madrugada de hoje. Esse foi um fenômeno incomum acontecer no litoral na forma que aconteceu”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

O boletim pluviométrico da Emparn registrou maiores volumes, por região, em Mossoró (Oeste Potiguar)- 127,5mm; Afonso Bezerra (Central Potiguar) 124,6mm, Ielmo Marinho (Agreste Potiguar)- 104mm, Macaíba (Leste Potiguar) 71,6mm.

“Muitos municípios da região Oeste com volumes observados acima de 100mm. Além de Mossoró, Ipanguaçu e Carnaubais; E na região Central, Angicos. Os volumes observados são os maiores nessas localidades na quadra chuvosa”, disse o Bristot.

A previsão indica céu parcialmente nublado com chuvas nesta quinta-feira em todas as regiões. Na sexta-feira, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas no Litoral e Oeste do Estado e sábado e domingo com céu parcialmente nublado e chuvas em todas as regiões.

Acesse o Sistema de Monitoramento da Emparn, no site emparn.rn.gov.br, menu Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br e acompanhe previsão do tempo, boletins pluviométricos e dados relacionados à meteorologia do RN.