Mais de 300 frascos de vacinas contra febre aftosa e brucelose vencidas são apreendidos no RN

As vacinas, apreendidas pelo Idiarn durante fiscalizações de rotina à revendas autorizadas, estavam fora do prazo de validade e também da temperatura necessária (2 a 8 graus). Se utilizadas, as doses não surtiriam efeito na imunização dos animais. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa está em andamento e segue até o final do mês de maio. Neste primeiro momento, todos os animais devem ser vacinados.