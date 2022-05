Prefeitura realiza dia "D" de combate as Arboviroses em Grossos nesta sexta, 27

Como medida de prevenção e controle ao mosquito do Aedes Aegypti causador da dengue, zika e Chikungunya, a Prefeitura Municipal de Grossos realizará nesta sexta-feira (27/05), das 7h às 10h, dia de combate as arboviroses com limpeza de pontos estratégicos para eliminação de focos do mosquito.



A mobilização contará com o apoio das secretarias de Obras, Educação e Assistência Social, e será realizada na Prainha, avenida Terezinha Pereira e Bairro São José com limpeza da área para a retirada de lixo e entulhos que potencializam a proliferação do mosquito e a disseminação das doenças infecciosas.



"A ação tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância de manter os locais em que o mosquito pode se desenvolver sempre limpos, e dessa forma impedir proliferação das doenças. O mutirão de limpeza receberá apoio das secretarias do município, mas é importante que todos colaborem. Juntos somos mais fortes que o mosquito", disse a coordenadora de endemias, Margilda Carvalho.



O Dia D faz parte das ações de combate embasadas pelo decreto Nº 31.526, que declarou situação de emergência em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte, desde o último dia 19 de maio em razão da epidemia de arboviroses, provocada por desastre natural biológico, Nível II – Desastre de Média Intensidade.



Em 2022, o município de Grossos não registrou nenhum caso de dengue, zika ou chikungunia. Para serem notificados, é necessário que os exames de detecção para a doença sejam realizando na rede municipal de saúde por meio do (SUS).