Prazo para adesão ao PPI da Prefeitura de Mossoró é prorrogado até 30 de junho

Agora, os contribuintes têm até esta data para aderirem ao parcelamento de dívidas relativas ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e outras taxas municipais, com o desconto de até 90% nos juros e multas. O objetivo do programa é promover a recuperação fiscal dos contribuintes. Além do desconto, o pagamento dos tributos e taxas municipais também podem ser parcelados em até 72 meses.