Trabalhadores do Detran/RN entram em greve; principal reivindicação é por concurso público

A paralisação foi iniciada nesta quarta-feira (1º). De acordo com o coordenador geral substituto do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do estado (SINAI-RN), Felipe Assunção, o movimento grevista tem como motivação o silêncio do Governo do Estado em relação ao concurso público reivindicado desde 2019, bem como a não negociação da pauta de 2022 entregue pelo Sindicato em março.