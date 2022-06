Pingo da Mei Dia contará com unidade temporária de pronto atendimento

O local está sendo instalado na Praça de Eventos para atendera pequenas ocorrências com o público durante o evento de abertura do São João de Mossoró.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montará uma Unidade Temporária para Pronto Atendimento na Praça de Eventos, equipamento localizado no Corredor Cultural para atendimentos durante o "Pingo da Mei Dia", que abre o "Mossoró Cidade Junina" 2022, que acontecerá neste ano de 4 a 25 de junho.

O município preparou e apresentou plano de ação da saúde para o evento. O documento foi enviado à Secretaria do Estado de Saúde Pública (SESAP), Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Hospital Maternidade Almeida Castro, Hospital Regional Tarcísio Maia, Hospital Rafael Fernandes e Hospital Rodolfo Fernandes.

Secretária de Saúde do município, Morgana Dantas informou que a estrutura temporária realizará diversos procedimentos.





“Nós poderemos fazer nessa unidade suturas, atendimentos a pacientes graves, como parada cardiorrespiratória, atendimento a vítimas de acidentes, de violência até que a gente faça a transferência caso seja necessário para uma unidade hospitalar.

A titular da SMS destaca ainda que a unidade de pronto atendimento contará com uma equipe médica formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. “Todos esses profissionais estarão preparados para realizar esses atendimentos na unidade”, explicou.

Morgana Dantas enfatiza ainda que no "Pingo da Mei Dia", que abre oficialmente o "Mossoró Cidade Junina", e o "Boca da Noite", que encerra as festividades do São João mais cultural do mundo, terão quatro ambulâncias no Corredor Cultural, sendo duas delas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e duas do Corpo de Bombeiros.





“Vamos ter também duas do Samu e outras duas do Corpo de Bombeiros, totalizando quatro ambulâncias preparadas para fazer o socorro rápido, como também dezenas de bombeiros estarão percorrendo todo o percurso do "Pingo da Mei Dia" e do "Boca da Noite" para que esse atendimento seja rápido e esses pacientes sejam socorridos e tirados do meio da multidão para ter o atendimento que ele precise”, finalizou.