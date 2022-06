MCJ 2022: Xand Avião é atração principal no palco da Estação das Artes nesta quinta-feira, 16

O segundo final de semana de shows do Mossoró Cidade Junina terá Xand Avião como principal atração desta quinta-feira (16). Além do cantor, também vão subir ao palco da Estação das Artes a banda mossoroense Forró dos 3 e Toca do Vale. Os shows tem início às 20h.

Na Arena Deodete Dias O “Festival Independente de Quadrilhas Juninas" segue movimentando a programação dos festejos de São João, em Mossoró. Nesta quinta-feira (16), a Arena Deodete Dias, localizada no Corredor Cultural, recebe nove grupos para a disputa na categoria Estadual.

A categoria Estadual é composta pelas modalidades tradicional (adulto) e estilizada (adulto). Abrindo a série de apresentações, quadrilheiros de diversos municípios do Rio Grande do Norte espalharam pela arena toda tradição dos festejos juninos.

O espetáculo “Chuva de Bala no Pais de Mossoró” retorna para mais um fim de semana de apresentações no Adro da Capela de São Vicente de quinta a domingo sempre as 21h. Antes, a artistas Gaby Viegas se apresenta ao público no Anima Chuva.

A banda Toca Fita de Corcel e Kelly Lira se apresentam também nesta quinta-feira (16) no Polo Cidadela, que recebe artistas locais para quem quer curtir uma boa música saboreando uma excelente comida ao lado da família e amigos.

Confira programação para este final de semana dos shows da Estação das Artes

16 de junho - Toca do Vale, Forró dos 3 e Xand Avião

17 de junho - Giannini Alencar, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada

18 de junho - Alinne Reis, Taty Girl, Mara Pavanelly e Walkyria Santos