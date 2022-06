I Fenafes amplia debate sobre agricultura familiar; evento segue até domingo, 19

A I Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária começou nesta quarta-feira (15), e segue até domingo (19) no Centro de Convenções de Natal. Nos dois primeiros dias, centenas de agricultores e agricultoras de todo o Nordeste lotaram os auditórios para participar das atividades, que incluíram palestras, oficinas e cursos, além de um pavilhão inteiro com estandes da agricultura familiar de todo o Nordeste. O evento tem entrada gratuita e ainda conta com extensa programação cultural todas as noites.



São mais de 1.200 agricultores do Nordeste e 200 toneladas de alimentos, que serão comercializados até domingo, e cerca de 12 mil participantes são esperados nos cinco dias de evento. “Um dos objetivos da feira é de quebrar o paradigma de que a agricultura familiar é mera subsistência. A agricultura familiar tem um conjunto de experiências que vão além da subsistência, com acesso a mercado e produção de alimentos saudáveis”, pontua o secretário estadual de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, Alexandre Lima.



Realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - Sedraf, em parceria com Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-RN e Fundação José Augusto, a feira tem financiamento do Projeto Governo Cidadão, via acordo de empréstimo com o Banco Mundial, além de apoio de outros entes parceiros. Foram investidos R$ 640 mil no evento, que conta com a participação de 150 cooperativas e associações, além de 500 expositores.



A programação é extensa e inclui painéis, seminários e debates sobre agroecologia, reforma agrária, encontro de mulheres rurais, agricultura familiar e promoção à saúde, entre outros temas. No encontro de ganhadoras do “Prêmio Saberes, Sabores e Fazeres”, as mulheres e alunos de Gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN) debateram a importância da gastronomia para a agricultura familiar no interior do Rio Grande do Norte e a inclusão da categoria na Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura.



“Gastronomia é cultura. E no interior, onde a agricultura familiar predomina, a gastronomia transforma realidades, muda vidas”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Artesanato (Proart), da Sethas, Graça Leal. Participaram como palestrantes as pesquisadoras Isabel Dantas, Elizabeth Assunção, Gabriela Sales e Maria Rita. No 2º Encontro das Mulheres Rurais do Nordeste, que aconteceu no auditório Cajueiro, agricultoras dos nove estados falaram sobre suas experiências e os desafios que ainda enfrentam na profissão.



A abertura oficial aconteceu na noite de quarta (14), com a presença das governadoras do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do Piauí, Regina Souza, e da vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, além de representantes e gestores dos outros estados do Nordeste.



“Com muito orgulho, eu posso afirmar que o Rio Grande do Norte é referência em políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Nós temos clareza do potencial que ela tem no contexto da segurança alimentar, trazendo alimentação saudável e, ao mesmo tempo, o apoio ao homem do campo, ao agricultor e à agricultora, para que eles possam plantar e produzir cada vez mais”, afirmou Fátima Bezerra.



Nesta quinta-feira (16), as discussões seguiram sobre acesso à terra e reforma agrária, crédito fundiário, assistência técnica e extensão rural, alimentação indígena, quilombola e de comunidades tradicionais do RN, produção de algodão agroecológico no Nordeste e palma forrageira e manejo de pragas.