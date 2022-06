Forró dos três, quadrilhas juninas e pastoril abrilhantaram São João em Grossos

Em comemoração ao mês mais festivo do ano, a Prefeitura Municipal de Grossos realizou na noite da última quarta-feira (15/06) em frente à igreja matriz o "São João de Todos os Tempos 2022" regado de muita música, quadrilha e diversão. A animação ficou por conta da banda Forró dos 3, do artista da terra Tony Dilmar, e da banda local Zuyrê, além da apresentação da quadrilha estilizada “Cumpade Elton”, em homenagem ao secretário de Cultura Elton Alves (in memoria), por seus relevantes serviços prestados a arte e a cultura local, o momento foi de muita emoção.



A Prefeita de Grossos Cinthia Sonale cumprimentou a todos que assistiam ao evento e falou da satisfação em realizar a festa de São João. " Primeiro quero agradecer a todos que colaboraram para a realização deste evento, ele é especial, e tem um significado muito importante para mim, pois, homenageia nesta noite o meu amigo Elton Alves, com o Arraiá Cumpadre Elton ", era o sonho dele, e que hoje é nosso e estamos realizando com muito orgulho. Também, quem está sendo lembrada nesta noite é nossa queria Fanquica que, quando secretária contribui de forma positiva para a educação do município, " pontuou Cinthia.



De acordo com a chefe do executivo municipal grossense, o evento realizado serviu também para fomentar a economia local, e dar oportunidade para o pequeno e médio comerciante de vender seus produtos e garantir uma renda extra. Pensando nisso, disponibilizou cerca de 15 tendas para os comerciantes do município, afim de movimentar a economia local.



"É muito importante para o pequeno empresário esse evento, pois passamos muito tempo por causa da pandemia, sem poder está na rua vendendo, hoje estamos tendo uma ótima oportunidade de comercializar seus produtos e garantir um dinheiro extra, " disse o vendedor Magno Silva.



Já para o comerciante Alan Pablo, é uma oportunidade única, pois com o retorno dos eventos socias, tanto a cidade quando o comércio local ficam aquecidos. “É uma oportunidade dos empreendedores de mostrarem seus produtos”, relatou.



A programação alusiva ao São João, contou com a participação da quadrilha estilizada Lume da Fogueira, de Mossoró, que trouxe para dentro da arena junina o tema: A última carta de amor" baseado em uma história real.



O evento também contou com participação de atrações culturais municipais, a exemplo do Pastoril do Grupo Reviver, idealizado pela Secretaria de Assistência Social, que homenageia a saudosa Francisca Pereira (fanquica), como era conhecida por todos. O "Pastoril dona Fanquica " é composto por idosos que fazem parte do Grupo Reviver, ligado ao CRAS que teve como propósito resgatar a tradicional dança que remete ao caminho que as pastoras percorreram em direção ao local do nascimento do menino Jesus. Elas se dividem em dois cordões, o azul e encarnado, mantendo viva dessa forma a essência religiosa.



Dando continuidade às comemorações referente ao "São João de Todos os Tempos 2022", foi a vez da quadrilha matuta "Luar do Litoral" de Tibau se apresentar e encher de alegria a arena junina. E o encerramento da noite com chave de ouro, ficou a cargo da banda local Zuyrê, animando o público e contagiando a todos com repertório variado e muita dança.