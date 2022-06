Inmet emite alerta de chuvas intensas para 72 municípios do RN; confira previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (20) dois alertas para cidades do Rio Grande do Norte, um de chuvas intensas e outro de acumulado de chuvas.

O alerta amarelo, de chuvas intensas com perigo potencial, abrange 72 cidades potiguares e segue válido até 10h da terça-feira (21).

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos, de até 60 km por hora. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o aviso de acumulado de chuvas atinge 50 cidades do Rio Grande do Norte. Segundo o instituto, a previsão é de chuvas com volume entre 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia e baixo risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

O órgão recomendou que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alterações nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro de energia.

"Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", orienta o Inmet.



20/06/22 (Segunda-feira)- Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste



21/06/22 (Terça-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste e Agreste.



22/06/22 (Quarta-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste e Alto Oeste.



23/06/22 (Quinta-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.



24/06/22 (Sexta-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste, Agreste, Vale do Açu, Alto Oeste e Mossoró.



25/06/22 (Sábado): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.