Tarifa Social de Energia Elétrica: 244 mil famílias do RN ainda podem solicitar o benefício

Em todo estado, já são 374 mil famílias contempladas com a TSEE, que concede até 65% de desconto na fatura de energia. Para indígenas e quilombolas, esse desconto pode chegar a 100%. Desde janeiro, a Neoenergia Cosern já cadastrou proativamente mais de 36 mil famílias de baixa renda no benefício. Quem participa dos programas sociais do Governo Federal, mora de aluguel e não é o titular da conta de energia também tem direito ao benefício.