Inverno no hemisfério sul começa nesta terça (21); previsão é de chuvas a semana toda no RN

Inverno no hemisfério sul começa nesta terça (21); previsão é de chuvas a semana toda no RNNa semana em que se comemora o Dia de São João (24/06), a análise do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), prevê boas chuvas por todo o estado, especialmente, nos períodos da noite, madrugada e início da manhã nos municípios que compõem a faixa litorânea e região metropolitana de Natal.

O chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot explica que o cenário favorável à ocorrência de chuvas decorre da atuação do sistema meteorológico de leste, que são aglomerados de chuvas e que associados às condições dos oceanos estão favoráveis para a formação das precipitações sob o estado.

“O oceano Pacífico apresenta condição de La Ñina e as águas superficiais do Atlântico estão aquecidas, associadas a isso tem atuação dos ventos de leste na costa do Nordeste”, completou.

O final de semana foi de poucas chuvas no RN. O maior volume registrado ocorreu em Vila Flor, no Leste Potiguar, com 32.6mm, seguido de Pedro Velho com 7.2mm e Goianinha com 17.4mm.

"As instabilidades do Leste, junto com o Sistema de Brisa atingiram o leste do Estado- isso favorecidos pela mudança no vento que passou a soprar de leste provocou as recentes chuvas", disse Bristot.

Inverno no Hemisfério Sul

Amanhã (21), 06h14min, se iniciará o período de inverno no Hemisfério Sul, que seguirá até 22 de setembro de 2022 às 22h04. Nessa estação ocorre a diminuição natural da incidência de luz solar nesse lado do globo. No Rio Grande do Norte, localizado na faixa equatorial, a previsão é de ocorrência de chuvas dentro da normalidade, nas regiões Leste e Agreste e em menores volumes no interior.

Bristot explica que o “o inverno 2022 deverá ter a influência do Fenômeno La Niña e atuação de Sistemas Meteorológicos como Ondas de Leste (instabilidades de origem oceânica) e Restos de Frentes Frias durante os meses de junho e julho, diminuindo a incidência em agosto. É também durante esse período que o Sistema de Brisas (Terrestre e Marítima), atuam com mais eficiência durante as madrugadas e início das manhãs, pois é nesse período do dia que ocorre o maior contraste térmico entre as massas de ar que chegam do oceano e as massas de ar presente sobre o continente”.

Com relação as temperaturas, devido ao aumento de dias nublados, a temperatura deverá diminuir principalmente nas regiões Serranas que poderão registrar entre 26ºC e 34ºC no período. “Nas demais regiões do RN a diminuição da temperatura não é significativa”, comentou o meteorologista.

Para os meses de junho, julho, agosto e setembro os volumes mínimos de chuvas esperados no Rio Grande do Norte são de 97.6mm, 78.2mm, 32.2mm e 15.8mm, respectivamente.

Previsão da semana

20/06/22 (Segunda-feira)- Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste

21/06/22 (Terça-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste e Agreste.

22/06/22 (Quarta-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste e Alto Oeste.

23/06/22 (Quinta-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

24/06/22 (Sexta-feira): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuvas na região Leste, Agreste, Vale do Açu, Alto Oeste e Mossoró.

25/06/22 (Sábado): Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.