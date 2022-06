Operação Corpus Christi 2022: acidentes graves tem redução de 90% no RN

A Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo (19/06), às 23h59min, a Operação Corpus Christi, que empregou mais de 12 mil policiais na intensificação da fiscalização das rodovias de todo o Brasil, com a finalidade de garantir a segurança viária, durante o feriado.



Em âmbito nacional, o número de pessoas fiscalizadas aumentou em 130% (+ de 104 mil pessoas) em relação ao mesmo período em 2021. No RN, o aumento foi de 29% (2.892 pessoas).



Mais de 58 mil testes de etilômetro foram realizados, em todo o Brasil, representando um aumento de quase 1.800%, em relação a 2021. No estado, foram realizados 1.702 testes, que corresponde a um aumento percentual de mais de 3 mil por cento.



Nos resultados nacionais de enfrentamento à criminalidade tiveram destaque as apreensões de maconha e de cigarro com aumentos expressivos em relação a 2021. Foram apreendidos mais de 12 mil quilos de maconha (266%), e mais de 1 milhão e duzentos maços de cigarro (163%).



Os números do feriado, no estado, nos informam ainda que, apesar do aumento do número de pessoas e de veículos fiscalizados com abordagem, tivemos uma redução do número de alguns autos de infração, geralmente relacionados à gravidade dos acidentes, quais sejam: não uso do cinto de segurança, não uso do capacete, ultrapassagem indevida, uso dos dispositivos de retenção de crianças, uso do celular na direção, com exceção da infração de direção sob efeito de álcool que aumentou em 23,5%.



A análise da acidentalidade durante o feriado demonstrou um resultado nacional positivo em relação ao ano de 2021, verificando-se um decréscimo de 18% do número de acidentes graves, de 32% do número de mortes e de 19% do número de pessoas feridas. Em âmbito estadual, o resultado geral também foi positivo, havendo uma redução de 30% do total de acidentes (14), de 90% dos acidentes graves (1) e de 83% no número de pessoas feridas (4), apesar de um acidente com vítima fatal.



Dessa forma, podemos concluir que o trabalho da PRF aliado ao cumprimento das normas de segurança pelos condutores são determinantes para a redução do número de acidentes, confirmando a máxima “juntos somos mais fortes” no que se refere à melhoria da segurança viária.