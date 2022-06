Vacinação contra a influenza estará aberta ao público geral a partir deste sábado, 25

Neste sábado (25) a população potiguar terá a oportunidade de garantir a proteção contra a Covid-19, influenza e Sarampo durante o Arraiá da Imunização.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) articulou junto aos municípios do Rio Grande do Norte a manutenção dos pontos de vacinação abertos, das 8h às 17h, em mais um dia D de vacinação.

A partir deste dia, a vacina contra a influenza será aberta para toda a população, a partir dos 6 meses de idade.

Para isto, a Sesap está distribuindo 120 mil doses da vacina contra a influenza e 100 mil doses dos imunizantes contra a Covid-19, para que a população complete seu esquema vacinal.

Atualmente o segundo reforço está disponível para idosos, profissionais de saúde, imunossuprimidos e população geral acima dos 40 anos de idade. A vacina da influenza estará disponível para a população geral.

"A Sesap reforça a importancia da necessidade das doses de reforço. Por isso estaremos chamando a população através da ampliação dos horários no dia D e outras estratégias fundamentais como a vacinação nas escolas através do projeto Minha Escola Nota 10. Os óbitos que temos no estado são, em sua maioria, de pessoas que não reforçaram sua vacinação. Por isso é preciso que a população esteja protegida", reflete a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Kelly Lima.

De acordo com o portal RN+Vacina, 93% da população do estado já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Já a primeira dose do reforço atingiu metade da população, enquanto o segundo reforço está em 8%. Para a influenza, 68% do público-alvo está imunizado.