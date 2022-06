Prefeitura de Grossos entrega próteses dentárias e eleva autoestima de pacientes

Com propósito de ampliar a oferta de saúde em odontologia, a Prefeitura Municipal de Grossos realizou na tarde desta quinta-feira (23/06), na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, entrega de próteses dentárias para um grupo de 47 pessoas, totalizando uma quantidade de 94 próteses distribuídas para a população grossense.

Todos os pacientes foram referenciados pelos dentistas dos postos de saúde do município e passaram por avaliação prévia para constatação da necessidade de uso do acessório.



Para aposentada Maria Auxiliadora é uma alegria receber a prótese, pois é muito caro, e com gastos na compra de remédios, não sobra dinheiro para adquirir o acessório. “Estou muito feliz com essa oportunidade, fiquei sabendo que a prefeitura iria disponibilizar próteses dentárias para a população e tratei logo de marcar o meu atendimento, hoje estou muito feliz e de sorriso novo, ” disse.



“Uma satisfação. É a terceira vez que troco de próteses e pagava caro por elas e não gostava, dessa vez, a ofertada pela prefeitura de Grossos deu super certo. Eu gostei muito. Para mim é um presente, pois estava sem condições nesse momento de pagar pela prótese, e com essa oportunidade estou de sorriso novo e muito feliz. Obrigada prefeita Cinthia Sonale pela oportunidade e carinho”, frisou Maria das Graças.



Cinthia Sonale reforça que é uma satisfação poder oferecer saúde de qualidade a todos que estão recebendo atendimento odontológico especializado com confecções e distribuições de próteses dentárias que eleva a autoestima dos pacientes.

“Esta ação mostra que estamos no caminho certo, investindo onde é necessário, na saúde pública. Essas 97 próteses disponibilizada para a população mostra o zelo e carinho que minha gestão tem para com nosso povo. São 47 pessoas de sorrisos novos, felizes, e com alegria renovada. Isso é muito importante. É gratificante”, disse Cinthia .



A Prefeitura Municipal de Grossos informa que está dando continuidade com a oferta de próteses dentária com cerca de 60 pacientes para segunda etapa e que, brevemente novas vagas serão abertas para a população com terceira etapa.