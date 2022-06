RN ganha mais sete novos voos diretos vindo das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O Rio Grande do Norte vai ganhar mais sete novas rotas de voos vindo das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Neste sábado (25), acontecerá o voo inaugural de Porto Alegre a Natal. A aeronave aterrissa no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, por volta das 17h15.

As novas rotas terão como destino as capitais Porto Alegre, Curitiba, Goiânia (das companhias aéreas Gol e Azul), Belo Horizonte e Cuiabá e a cidade de Campinas, em São Paulo.

O aumento do número de voos e implementação de novas rotas é fruto do trabalho do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) atuando para fortalecer o turismo e todos os outros setores da economia do Estado.

Os voos terão ligação semanal com o RN, somando um total de 272 mil assentos disponíveis, entre embarques e desembarques, 8% a mais que 2019 e 15% a mais que 2021, o que representa 24 mil assentos a mais que 2019 e 41 mil extras se comparado com o ano anterior.