CCZ leva vacinação antirrábica para o polo Jucuri neste sábado, 25

O grupo percorrerá casa a casa para imunizar cães e gatos contra a doença. De acordo com o coordenador do CCZ, João Paulo, Jucuri será a última comunidade a fazer parte da antecipação da vacinação em comunidades rurais da cidade. Oficialmente, a campanha antirrábica terá início no dia 4 de julho. Ela se estenderá até setembro. A meta é atingir pelo menos 80% de cães e gatos vacinados em todos os municípios do RN.