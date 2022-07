Reajuste do piso e progressão de carreira dos professores de Tibau serão antecipados

Prefeita de Tibau anuncia antecipação do reajuste do piso 33,24% e progressão de carreira dos professores da rede municipal

A prefeita do município de Tibau, Lidiane Marques (PSDB), esteve reunida na manhã desta terça-feira, 28, no Centro Administrativo, com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tibau (SINDISPUMT) e fez importante anúncio, principalmente para os professores.

A prefeita anunciou que estará antecipando o calendário do escalonamento do reajuste do piso dos professores para o mês de julho.

Com isso, já a partir do próximo mês será implantado o percentual integral de 33,24% no piso salarial para todos os professores efetivos e contratados do município de Tibau.

A prefeita também anunciou a implantação da progressão das letras do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores da educação, um benefício bastante esperado pela categoria.

Por último, a gestora municipal também anunciou a retomada e regularização do pagamento das parcelas no valor de R$ 40 mil mensais, referente ao acordo judicial firmado com o Sindicato em gestões passada, da ação judicial 0801383-08-2018.8.20.5113, que tramita no Juizado da Fazenda Pública, na Comarca de Areia Branca.

“São importantes ações que a gestão está tomando que chegam para beneficiar uma grande categoria que é a dos professores do no município, que faz jus, que merece, e que precisa ser reconhecida, assim como as demais. Como prefeita, nos sentimos felizes em dar essa notícia”, comemorou Lidiane Marques.