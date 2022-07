Ação da prefeita Cinthia Sonale garante mais uma viatura policial para Grossos

O município de Grossos já dispõe de duas viaturas policiais para auxiliar o trabalho da PM local. O segundo veículo foi obtido a partir da intervenção da prefeita Cinthia Sonale junto à governadoria e autoridades da Segurança Pública do RN.



“Através de uma cessão do governo do Estado, Grossos conta hoje com duas viaturas para fazer a segurança e o patrulhamento da nossa cidade e também das zonas rurais. Mesmo não sendo uma atribuição direta do município, fiz questão de encampar essa luta para que a população esteja mais protegida”, disse a gestora.



O Comandante do Destacamento da Polícia Militar de Grossos, o Sargento Neves, também avaliou como positiva a aquisição desse carro de apoio, que segundo ele, “é uma ferramenta de vital importância no combate à criminalidade, principalmente na zona rural”.



O veículo de uso da polícia é um modelo do ano de 2015, que precisou passar por reparos e manutenção, custeados pela prefeitura de Grossos. A viatura foi entregue na manhã desta terça (28) em evento prestigiado pelo Sarg. Neves, Sarg. Yure, Hélio Oliveira, gerente financeiro do município, e pelo CB M. Dantas.