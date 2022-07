PM registra mais três homicídio nas últimas 12h; dois ocorreram em Mossoró e um em Caraúbas

A Polícia Militar registrou mais três homicídios pela região nas últimas 12 horas. Um deles aconteceu em Caraúbas e os outros dois em Mossoró.

Na noite deste domingo (3), por volta das 22h30, Bruno Fausto de Souza Neto, de 33 anos, foi assassinado a tiros no Bairro Sumaré.

Segundo informações da PM, o homem estava em via pública, acompanhado de um amigo, quando foi surpreendido por dois suspeitos que se aproximaram em uma motocicleta, já efetuando disparos contra ela.

O amigo conseguiu fugir, mas Bruno foi atingido com vários disparos e morreu no local.

Já no início da manhã desta segunda-feira (4), José Wesley Soares Segundo, de 22 anos, foi morto no momento em que seguia para o trabalho.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava em uma motocicleta, na BR-304, sentido Mossoró/Tibau, quando um carro se aproximou e realizou cerca de 12 disparos.

José Wesley caiu morto no acostamento, em frente a empresa Subaé. Segundo informações do Itep, foram 4 disparos de calibre 12 e mais 8 de .40. Dez deles atingiram a vítima na região tórax e nas costas.

Após os disparos, os suspeitos teriam feito o retorno na BR e fugido em direção ao Centro de Mossoró.

Os dois crimes serão investigados pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.





CARAÚBAS

No município do Médio Oeste, o vigilante Mateus Gomes da Silva, de 27 anos, foi assassinado com cerca de 5 disparos de arma de fogo no Saia Rodada Parque Show.

A PM foi acionada ao local, onde neste final de semana aconteceu a Expoeste, por volta das 23h, com informações sobre disparos de arma de fogo.

O corpo de Mateus foi encontrado próximo a alguns stands da feira, mas não havia testemunhas no local para repassar informações sobre o crime.

Os corpos das três vítimas foram removidos para exames na sede do Itep, em Mossoró.

OUTROS CRIMES NO FINAL DE SEMANA

Ainda neste final de semana, mais precisamente no sábado (2), a PM registrou outros homicídios em Assu, Apodi, Itaú, Tibau e Porto do Mangue.

Nos cinco casos, as vítimas foram surpreendidas a tiros. Em Itaú, Pedrinho alimentava os porcos quando foi morto; Em Apodi, Rafinha foi morto no Soledade; Em Assu, Moisés foi morto no bairro Frutilândia; em Tibau, Kauã Sávio da Silva Moreira, de 17 anos, foi morto na casa da namorada; Em Porto do Mangue, o mossoroense Bodinho também foi surpreendido e morto a tiros.