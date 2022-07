PC apreende quatro fuzis e carregadores em sítio pertencente a prefeita de João Dias

O armamento foi localizado em uma propriedade rural desabitada, pertencente a Laete Jácome de Oliveira e da prefeita Damaria Jácome de Oliveira. Os dois são pai e irmã de quatro investigados por envolvimento com o maior grupo criminoso que traficava drogas no Nordeste, suspeitos também de integrar uma organização criminosa atuante em todo Brasil. Três fuzis 556 e um AK-47 estavam em caixas enterradas no local. A apreensão aconteceu no âmbito da Operação “Sinaloa”, deflagrada no sábado (23).

O material foi encontrado no distrito Sítio, localizado entre os municípios de João Dias e Antônio Martins, e a propriedade pertence à família Jácome de João Dias. Em caixas enterradas no local, foram encontrados três fuzis 556 e um AK-47.

As investigações iniciaram a partir da informação de que ocorreria uma chacina na região, em crime semelhante ao que ocorreu no dia 13 de janeiro de 2019, onde quatro pessoas foram executadas e duas foram vítimas de tentativa de homicídio.

O armamento foi localizado em uma propriedade rural desabitada, pertencente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Laete Jácome de Oliveira, e da prefeita Damaria Jácome de Oliveira, pai e irmã de quatro investigados por envolvimento com o maior grupo criminoso que traficava drogas no Nordeste, suspeitos também de integrar uma organização criminosa atuante em todo Brasil.

Romeu Jácome de Oliveira foi preso, no dia 19 de outubro de 2021, em um shopping em Vitória da Conquista (BA). Francisco Deus Amor Jacome de Oliveira e Leidjan Jacome de Oliveira foram mortos num confronto com a polícia, na cidade de Barra (BA).

Em setembro de 2020, a DEICOR/PCRN deflagrou a primeira operação de combate ao tráfico de drogas, onde foram detidos o pai dos suspeitos, Laete Jácome de Oliveira, atual vereador e presidente da Câmara de Vereadores, a irmã Damaria Jácome de Oliveira, atual prefeita, todos vinculados à cidade de João Dias, interior do Rio Grande do Norte (RN), e além deles, o cunhado Carlos André Freire da Silva, também foragido internacional. Já no dia 24 de junho, a DEICOR/PCRN deflagrou a segunda fase da operação e prendeu Samuel Jacome de Oliveira, outro irmão dos suspeitos, também envolvido com a prática do tráfico de drogas.

Os nomes dos quatro irmãos integravam parte da lista dos procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e, há anos, estavam foragidos da Justiça, vivendo uma vida confortável, a partir de rendimentos oriundos da venda de drogas. Romeu Jácome foi detido e recambiado ao RN, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Essa é mais uma ação integrada à operação HÓRUS do programa Guardiões da Fronteira, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP). A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, ou dos números da DEICOR: (84) 3232-2862 e/ou (84) 98135-6796 (WhatsApp).

Operação Sinaloa

O nome da operação faz referência à cidade de Sinaloa, localizada no oeste do México, utilizada como ponto estratégico de atuação do cartel para a prática do tráfico de drogas, comercializando para dentro e fora do país.