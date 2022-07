Procurado por feminicídio da ex-companheira se entrega à Polícia Civil de Mossoró

O principal suspeito pelo feminicídio de Vanderlandia Lima Queiroz, de 27 anos, Diego Rodrigues Marques, de 31 anos, se apresentou à Delegacia de Homicídios de Mossoró, na tarde desta terça-feira (26).

Diego estava foragido e vinha sendo procurado desde o mês de maio, quando a equipe da DHM elucidou o crime e divulgou foto e nome dele para que a população fornecesse informações que ajudassem a capturá-lo.

Vanderlandia foi encontrada morta em uma estrada carroçável, na região do Papoco, com dois disparos de arma de fogo, no dia 27 de abril deste ano. O casal estava em processo de separação, mas Diego não aceitava o fim do relacionamento.



Diego foi ouvido pelo Delegado Rafael Arraes e depois conduzido para realização do exame de corpo de delito na sede do Itep. Em seguida, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.



Diego também vinha sendo procurado pelo homicídio de Fábio Ferreira de Lima, de 31 anos, crime ocorrido no ano de 2014 no bairro Alto da Conceição em Mossoró. Este crime foi elucidado este ano, pela equipe do Delegado Roberto Moura, responsável pela investigação de casos de homicídio antigo.

O Delegado Rafael Arraes marcou coletiva para esta quarta-feira, quando dará mais detalhes sobre a prisão de Diego.