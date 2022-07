Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de homicídio ocorrido em Mossoró

A prisão preventiva de Daniel Berg Felipe da Silva, de 31 anos, foi decretada após a realização da audiência de custódia, no início da tarde desta sexta-feira (29). Ele é suspeito de ter participado do homicídio de Fabricio Antônio da Costa Leite, de 21 anos, ocorrido por volta das 19h30 desta quinta-feira (28), em frente a uma pizzaria do bairro Nova Betânia, em Mossoró. De acordo com o promotor de justiça, diante do fato de Daniel também ser suspeito de participação em outro homicídio, ocorrido na Favela do Fio, na quarta-feira (27), a preventiva foi determinada para garantia da ordem pública.