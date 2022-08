Mossoró registra o segundo homicídio em menos de 24h; vítima entrou em óbito no HRTM

Um homem, identificado por Ewerton Barbosa de Abreu, de 39 anos, deu entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, na madrugada desta quarta-feira (3), vítima de uma facada. A vítima foi deixada na porta da Unidade de Pronto Atendimento do Santo Antônio e, após ser estabilizada foi levada pelo Samu para o HRTM, onde entrou em óbito. Atendendo pedido dos servidores do HRTM, a vítima foi identificado pelos familiares.

Mais um homicídio foi registrado no município de Mossoró/RN, o terceiro nos três primeiros dias do mês de agosto e o segundo assassinato em menos de 24h.

Desta vez, a vítima, Ewerton Barbosa de Abreu, de 39 anos, deu entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, na madrugada desta quarta-feira (3), vítima de uma facada.

A vítima foi deixada na porta da Unidade de Pronto Atendimento do Santo Antônio e, após ser estabilizada foi levada pelo Samu para o HRTM, onde entrou em óbito. Atendendo pedido dos servidores do HRTM, a vítima foi identificado pelos familiares..

O homem teria sido ferido no Santo Antônio e foi deixado na porta da Unidade de Pronto Atendimento do bairro, por dois homens em uma motocicleta, que fugiram em seguida.

A Polícia Militar ainda não sabe a motivação do crime, suas circunstâncias e tampouco os autores. O homicídio será investigado pela Polícia Civil, que recebeu informações de familiares que no dia anterior, a vítima havia trocado tapas em via pública com outra pessoa.



A equipe de assistência social do Hospital Tarcísio Mais entrou em contato com o Mossoró Hoje com um pedido de ajuda para a identificação do paciente. Quem souber qualquer informação sobre ele, pode entrar em contato pelo (84) 3315-3416. Com apelo, a vítima foi idenficada.

