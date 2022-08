Colunista aponta que Bolsonaro vetou duplicação da BR 304 no orçamento de 2023

Previsão havia sido inserida pelo senador Jean Paul Prates, do PT do RN, para que o Governo Federal pudesse duplicar a rodovia, talvez a obra mais sonhada do povo do Rio Grande do Norte há décadas. O presidente também teria vetado a previsão de recursos para fazer o Cinturão das Águas no RN. O projeto deve voltar para o Congresso analisar os vetos do presidente

O presidente Jair Messias Bolsonaro vetou nesta quinta-feira, dia 11, o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) que previa recursos para duplicar a BR 304, no trecho Mossoró/Natal, e também o que previa a implantação do Cinturão das Águas do Rio Grande do Norte.

A informação é da colunista Rosali Arruda, da Tribuna do Norte.

O ato presidencial está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 10. Refere-se a Lei 14.436, de 2022. Os vetos do presidente da serão analisados pelo Congresso em data ainda a ser definida. Na aprovação da LDO, o projeto relatado pelo senador Marcos do Vale, do Podemos, recebeu 324 votos a favor e 10 contra,

A previsão na LDO para duplicar a BR 304, no trecho Mossoró/Natal, havia sido incluído pelo senador Jean Paul Prates, há poucas semanas. Antes, o senador havia colocado a duplicação da rodovia federal no plano de investimento do Governo Federal no período de 2021 a 2024, mas para prosseguir precisava está na proposta orçamentária.

Entre os itens mantidos pelo presidente na LDO, está os trechos que tratam das emendas do relator, que tem sido muito criticado pelas autoridades, devido a falta de transparência.

O texto manteve os parâmetros econômicos aprovados pelo Congresso Nacional, como o salário mínimo de R$ 1.294, com aumento de R$ 82; inflação prevista de 3,3% pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA); crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e taxa básica de juros encerrando o ano em 10%.