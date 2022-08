Em campanha, Isolda realiza caravana no Vale do Açu neste domingo, 28

Em Assú, Isolda fará visitas no comércio e participará do lançamento do comitê da Federação Brasil da Esperança; em Ipanguaçu visitará comunidades rurais e assentamentos do MST no Baixo-Açu; em Alto do Rodrigues, Pendências e Macau encontrará com lideranças e apoiadores.

Neste domingo, 28, a deputada estadual e candidata à reeleição Isolda Dantas, do PT/RN, intensifica a programação de campanha por municípios da região do Vale do Açu, com um trabalho que já realiza, discutindo as carências da região e buscando soluções dialogando com as lideranças da região.

Isolda passará em caravana pelos municípios Assú, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Pendências e Macau, região rica pela abundancia hídrica e também produção de petróleo e sal.

Para a região, a deputada estadual Isolda já destinou diretamente: R$ 30 mil reais para reforma do auditório da Casa de Cultura de Assú, R$ 100 mil para investimentos na UERN-Campus Avançado Professor Walter de Sá Leitão, R$ 100 para Construção da unidade de beneficiamento de Pescados de Porto do Mangue e R$ 100 mil para reforma do centro cultural de Pendências.

Isolda também conseguiu perfuração de poços, manutenção de rodovias e melhorias na iluminação das RN-016 e RN-404.

Isolda é a deputada que criou a Lei do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e reconheceu a utilidade pública da Associação da Agricultura Familiar da base agroecológica da Agrovila Tabuleiro Alto.

O trabalho desempenhado nos últimos três anos e meio consolidou seu nome como mais deputada produtiva e ampliou a base da petista pelos municípios do Rio Grande do Norte.

Em Assú, Isolda fará visitas no comércio e participará do lançamento do comitê da Federação Brasil da Esperança na cidade; em Ipanguaçu visitará comunidades rurais e assentamentos do MST no Baixo-Açu; em Alto do Rodrigues, Pendências e Macau encontrará com lideranças e apoiadores.