Ao lado de Allyson, Lawrence reafirma necessidade de rodar a economia local

Candidato à Câmara Federal pelo Solidariedade Lawrence Amorim participou de caminhada, neste sábado (27), com o prefeito Allyson e o candidato a senador Rogério Marinho, no PL

A visita de Lawrence ao Centro de Mossoró, na manhã deste sábado (27), comprovou a crescente aceitação da sua candidatura a deputado federal, demonstrada nas últimas pesquisas eleitorais. Com o prefeito Allyson Bezerra e o candidato a senador Rogério Marinho, Lawrence recebeu apoio do povo e reafirmou compromisso com a geração de emprego e renda.



Segundo ele, Mossoró e região precisam de representante, em Brasília, que legisle e garanta recursos para estímulo ao empreendedorismo, qualificação de mão de obra e fortalecimento do comércio varejista. E que também ajude a trazer novas empresas para a região e apoie novas alternativas econômicas, a fim de dar mais oportunidade de emprego às pessoas.

“Na Câmara dos Deputados, serei a voz de cada um de vocês que acredita no trabalho e confia num futuro melhor por meio do esforço pessoal, seja no comércio ou nos demais setores”, assegurou Lawrence. Na visita ao Centro, ele mais uma vez sentiu de perto o carinho do povo. O candidato a deputado estadual Jadson não participou, pois tinha agenda em Natal.

Adesivaço e passeata

Além da visita ao comércio central, a campanha de Lawrence e Jadson realizou, na manhã deste sábado, “Adesivaço pra Fazer Mais” ao lado do Ginásio de Esportes Municipal e na praça do Ferro de Engomar. A atividade ocorreu das 8h às 13h e chamou atenção pela significativa procura de veículos para aplicação de adesivos dos candidatos.

No encerramento da programação deste sábado, à noite, em Mossoró, Allyson Bezerra, Lawrence e Jadson comandarão a “Grande Passeata no Belo Horizonte”. A concentração será às 16h, na Praça Vilma de Faria. A mobilização deve repetir ou até superar o sucesso de passeatas anteriores, haja vista o contínuo crescimento da campanha dos candidatos.