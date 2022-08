“Nossa campanha é pé no chão, é olho no olho!", diz vereador Toni Fernandes

Com palanque inclusivo, o vereador de Mossoró Tony Fernandes, conhecido por sua luta em prol da segurança pública, das pessoas com deficiência e da causa animal reuniu apoiadores neste sábado, 27, durante o lançamento da sua candidatura para o cargo de deputado estadual, no Antigo Clube da Caixa, no Grande Alto São Manoel.

O local do evento recebeu um formato diferenciado para o candidato se apresentar. Sem palanque, ou seja, inclusivo, com o candidato próximo ao público e intérprete de LIBRAS ao longo de todo o lançamento, traduzindo cada palavra para a comunidade surda presente.

Em seu discurso, Tony Fernandes agradeceu o apoio de todos e lembrou que em 2020, quando se candidatou a vereador em Mossoró, foi subestimado por muitos, que desacreditaram em sua candidatura sem grandes recursos, como ocorre agora.

“Muita gente dizia que eu seria ‘esteira’ do Partido, e caminhando devagarzinho, de porta em porta, mostramos nossa história de lutas na Polícia Militar. Chegou um momento onde olhei para os lados e faltava até o dinheiro pra gasolina e pros santinhos, mas alguns amigos chegaram junto nessa hora e desse apoio eu não esqueço. Ao fim da campanha ficamos em quarto lugar, com 2.530 votos sem comprar um único voto”, disse Tony, aplaudido pelos presentes.

Tony foi prestigiado por representantes da segurança pública, das associações de apoio à pessoa com deficiência, da causa animal, abrindo espaço para todos falarem, reiterando o apoio à Tony como deputado estadual.

Em suas redes sociais, o candidato agradeceu a presença de todos, pontuando a ausência dos poderosos em sua caminhada. “Nossa campanha é pé no chão, é olho no olho! Não temos palanque, muito menos o apoio dos poderosos. O que nós temos é o desejo de fazer a diferença com uma política limpa e honesta, e claro, temos o abraço do povo que acredita na gente e também defende as bandeiras da inclusão, da segurança, da causa animal, da justiça”.