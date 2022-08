Vítima de feminicídio em Encanto havia feito um BO recentemente contra o ex-marido

De acordo com o Diretor-adjunto da Polícia do Interior (DPCIN), delegado Alex Vagner, que atendeu a ocorrência, Antônia Adriana Alves Bessa, de 36 anos, havia feito um boletim de ocorrência recente contra o ex-marido, Kennedy José da Silva, de 39 anos, por ameaça. No entanto, a mulher apenas registrou o fato, não tendo entrado com uma representação para que o homem fosse processado criminalmente. Neste domingo (28), após uma discussão motivada por ciúmes, Adriana foi assassina por Kennedy com pauladas e pedradas.