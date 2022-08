“Não foi necessário ele entrar na polícia pra ser morto de uma forma covarde”, diz pai de Eliel

Pai, familiares e amigos de Eliel Ferreira Cavalcanti Junior seguem pedindo para que a justiça no caso do homicídio do rapaz seja feita o mais rápido possível.

O jovem foi assassinado, no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista, após ser perseguido por Ialamy Gonzaga, conhecido como “Júnior Preto”, e mais dois homens. Eliel conversava com o companheiro, na calçada da casa deste, quando o crime aconteceu.

O pai do jovem gravou um depoimento contando que o filho, após se tornar bacharel em direito, decidiu que queria seguir carreira na área criminal. Realizou vários concursos, tendo sido aprovado em um da polícia do estado do Ceará.

O pai, Eliel Ferreira Cavalcanti, diz que a preocupação que tinha era que o filho sendo policial, teria que ligar com bandidos constantemente, estar sempre na linha de frente e sempre arriscando a vida para proteger a população.

“Não foi necessário ele entrar na polícia pra ser morto de uma forma covarde”, disse pai do jovem.

Eliel Ferreira cobra justiça e que o julgamento dos acusados aconteça o mais rápido possível.







Recentemente, a justiça concluiu a audiência de instrução sobre o caso, onde foi reforçada a denúncia contra Ialamy, Josemberg Alexandre da Silva, o Beberg, e Francisco de Assis Ferreira da Silva, o Nenem, todos presos.

Agora, a família aguarda uma data para realização do júri popular dos três. Amigos e outros familiares também têm gravado vídeos atestando continuamente a índole, tido como um menino estudioso e que sempre foi extremamente gentil com todo mundo.