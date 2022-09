Comerciante é condenado a pena de 16 anos no regime fechado por homicídio qualificado

Rosemberg Teixeira de Oliveira, de 46 anos, foi julgado e condenado pela sociedade mossoroense na manhã desta terça-feira (30), por ter matado com tiros e pedradas Michel Anderson de Lima, no Sítio Serra Mossoró, em 10 de fevereiro de 2018. Familiares e amigos da vítima lotaram a sala de audiências do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, para acompanhar o julgamento e pedir que a justiça fosse feita. Rosemberg teria matado Michel por conta de uma discussão que os dois haviam tido, em virtude de uma de bebidas. O réu saiu preso do Fórum para iniciar o cumprimento da pena.