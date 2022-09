Jorge Rosário quer políticas públicas para ampliar o esporte amador em Mossoró

O candidato a deputado estadual Jorge do Rosário (Avante) esteve neste início de semana no Projeto “Artes Marciais SAS TEAM”, no Grande Alto São Manoel, em Mossoró/RN. Ele declarou que projetos importantes como este precisam de políticas públicas para aumentar seu alcance.

O “Artes Marciais SAS Team”, através de seu idealizador e mestre Weverton Cruz, treina crianças, jovens e adultos em artes marciais. Wevertton Cruz é campeão de Jiu-Jitsu e professor de Artes Marciais SAS Team. Ele conhecem bem os benefícios do esporte.

Na academia, os alunos pagam uma pequena taxa mensal para ajudar na manutenção e aprendem, com o mestre Weverton Cruz as técnicas e a disciplina das artes marciais, que são fundamentais para o desenvolvimento físico e mental da criança em formação.

Jorge Rosário, que sempre esteve envolvido com o esporte, reforçou a importância das atividades físicas para o crescimento físico e mental saudável das crianças. O candidato reforçou o seu compromisso em incentivar o esporte amador, apresentando projetos de lei na Assembleia Legislativa que estimulem a prática esportiva em diversas áreas.

“Eu sou um desportista e compreendo a importância do esporte, em todas as modalidades, na vida das pessoas, principalmente as crianças e jovens. Esporte é política pública pois promove a saúde e mantém nossos jovens longe da criminalidade e das drogas”, disse Jorge do Rosário, acrescentando que iniciativa como esta precisam de mais visibilidade, para que outras crianças se interessem pelo esporte.

Jorge do Rosário aproveitou para parabenizar o mestre Wevertton pela iniciativa que já está dando frutos. No próximo fim de semana, o projeto Artes Marciais SAS Team estará enviando 4 crianças para participar de uma competição em Fortaleza, no estado do Ceará.

“O mestre Wevertton está de parabéns por colocar essas crianças, jovens e até adultos no mundo do esporte, com poucos recursos e muita força de vontade. É esse tipo de iniciativa que vou apoiar na Assembleia Legislativa pois quero que iniciativas como essa se multipliquem pelo estado”, afirmou.

Opção de votos para o Mossoroense

Jorge do Rosário é um dos candidatos a deputado estadual que estão colocando seu nome para defender os interesses da cidade de Mossoró junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Sua principal bandeira de luta é gerar emprego, com forte simpatia pelo Esporte, atuando diretamente pelos times de futebol de campo de Mossoró.