Dr. Anax defende modelo de policlínicas do Ceará no Rio Grande do Norte

Candidato a deputado estadual pelo União Brasil, Dr. Anax, que tem aparecido bem nas pesquisas, disse que além de fortalecer o acesso aos serviços de saúde pública, também é importante ampliar os investimentos em desenvolvimento de todas as regiões do Estado, citando, por exemplo, através de novas escolas técnicas.

Dentro da série conhecendo os candidatos da região de Mossoró, o ex-prefeito e médico Anax Vale, do União Brasil, disse que defende duas bandeiras principais: ampliação dos investimentos em saúde pública e incentivo ao desenvolvimento través da educação profissional. Ele quer no Rio Grande do Norte o modelo de policlínicas que dão certo no Estado Ceará, para fortalecer o acesso a saúde ao cidadão mais humilde.

Como médico, Dr. Anax entende que todo investimento em saúde pública é pouco, em razão da demanda existente, e por isso ele defende a destinação de mais recursos do orçamento do Estado para os hospitais regionais, além da abertura de policlínicas regionais com serviços de consultas e exames diversos. “Conheço de perto o funcionamento das policlínicas no estado do Ceará, que são um sucesso. Precisamos trazer essa experiência pra cá, para ampliar e facilitar o acesso da população aos serviço de saúde”, destaca o candidato.

Ex-prefeito do município de Governador Dix-Sept Rosado, Dr. Anax sabe da importância da geração de emprego e renda nas pequenas cidades e nas regiões em que elas estão inseridas. Para isso, o candidato vai lutar pela descentralização dos investimentos do Estado de forma que possa atender e contribuir com o desenvolvimento de todas as regiões do RN. “Os recursos não podem ser destinados para uma região é outras não. O RN é um só e todas as regiões precisam ter a atenção do Governo”, afirma Dr. Anax.

O candidato também defende a ampliação das escolas técnicas estaduais, mais investimentos que contemplem todas as rodovias estaduais, programas de incentivo ao esporte e o lazer, ampliação dos restaurantes populares, entre outras bandeiras. “Como médico, tenho a saúde como principal bandeira, mas estou preparado para defender os interesses do povo potiguar em todos os setores, quando chegarmos à Assembleia Legislativa”, concluiu Dr. Anax.