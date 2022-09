Coronel Gomes defende políticas para fortalecer a formação de base do cidadão

Candidato a deputado estadual pelo MDB, Coronel Gomes é uma das opções de voto para o Mossoroense nestas eleições. Além de formar bem o cidadão para não entrar no mundo do crime, também demonstra preocupação com os serviços de saúde pública de base

Dentro da série conhecendo os candidatos da região de Mossoró e suas propostas, nesta quarta-feira, 31, o MOSSORÓ HOJE destaca o candidato Coronel Gomes (MDB), que busca, essencialmente trabalhar em prol da segurança pública, mas não somente com o trabalho combativo das ruas, e, sim, cuidando da formação de base.

“É assim que podemos forçar um braço forte da segurança pública”, explica o candidato ao MH. “A Educação precisa ser em tempo integral, em escolas bem estruturadas (esportes, cultura) canalizando o jovem diretamente para o mercado de trabalho, por meio de curso técnico profissionalizante adequado a vocação de cada um”,

O Coronel Gomes, que teve formação militar, afirma que pretende defender a integração entre os políticos eleitos, “com vistas direcionada ao crescimento do nosso estado, deixando para trás a prática da dicotomia Partidária, o que muitas vezes gera obstáculos ao nosso investimento estatal, criando prejuízos nos investimentos e avanços aos serviços essenciais”.

Sobre o trabalho para conter a violência, o candidato defende políticas públicas de segurança com investimentos voltados para uma melhor desenvoltura junto às atividades de polícia penal, com trabalho voltado ao apenado, visando a utilização da mão de obra dos presos para construção das obras públicas, para que ele possa se sustentar e pagar pelo seu custo aos cofres públicos enquanto estiver preso.

Outra preocupação do Coronel Gomes, é com o servidor público. Ele quer apresentar projeto de lei que “fixe prazos para concursos públicos na área da segurança pública, com estudos acurados e informações obtidas pelo institutos oficiais de pesquisa brasileira, comparando criminalidade e crescimento populacional, visando o preenchimento dos quadros das forças de segurança estatais, com vistas de minimizar os claros existentes nas organizações policiais”.

O Coronel Gomes, falou, que conversando com as famílias por onde passou, não lhe resta dúvidas, que é preciso melhorar o sistema de saúde pública. Ele disse que pretende apresentar projeto de Lei que busque a saúde preventiva, “trazendo a clínica médica geral para as UBS, no sentido de aliviar as demandas das unidades de pronto atendimento”, finaliza.