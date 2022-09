"Sangue novo" entre os dez possíveis eleitos para a Assembléia do RN

Neilton Diógenes, do PL de Apodi, desponta em décimo lugar na Pesquisa AgoraSei/96FM, numa lista de 15 nomes (deputados candidatos a reeleição), que estariam eleitos para a Assembléia Legislativa do RN. Ele lidera entre os filiados ao PL, seu partido. Mossoró também tem sangue novo entre os possíveis eleitos.

Entre os primeiros 15 possíveis eleitos para deputado estadual do Rio Grande do Norte, apenas um candidato pode ser classificado como sangue novo: Neilton Diógenes, do PL, de Apodi/RN. Neilton é o décimo mais citado entre os deputados candidatos à reeleição e o mais citado dentro de seu partido.

É o que aponta a pesquisa AgoraSei/96FM, realizada de 25 a 28 de agosto ouvindo 1.200 pessoas e que está registrada com o número RN - 05751/2022 no Tribunal Regional Eleitoral.

A lista de possíveis eleitos para deputado estadual, ao menos, revela que o eleitor mossoroense também está procurando sangue novo para representa-lo, assim como o eleitor apodiense.

Se em Apodi o eleitor está pré-disposto a eleger Neilton Diógenes, o eleitor mossoroense está disposto a renovar com Jorge do Rosário, do Avante; Jadson, do Solidariedade, e Dr. Anax, do União Brasil.

A pesquisa aponta com clareza que, se existir problemas graves no Rio Grande do Norte (existe), estes estão sendo resolvidos pelo Governo do Estado e com a participação da Assembléia Legislativa.

Confere a lista

1 DOUTOR BERNARDO 2,8%

2 TOMBA 2,3%

3 KLEBER RODRIGUES 2,0%

4 EZEQUIEL FERREIRA 1,9%

5 NELTER QUEIROZ 1,9%

6 GEORGE SOARES 1,7%

7 GETÚLIO REGO 1,6%

8 FRANCISCO DO PT 1,4%

9 VIVALDO COSTA 1,2%

10 NEILTON DIÓGENES 1,0%

11 RAIMUNDO FERNANDES 1,0%

12 GUSTAVO CARVALHO 1,0%

13 EUDIANE MACEDO 1,0%

14 ISOLDA DANTAS 0,9%

15 HERMANO MORAIS 0,9%

16 JADSON 0,9%

17 TEREZINHA MAIA 0,9%

18 TAVEIRA JUNIOR 0,9%

19 ADJUTO DIAS 0,7%

20 UBALDO FERNANDES 0,7%

21 JORGE DO ROSÁRIO 0,7%

22 CORONEL AZEVEDO 0,7%

23 DR. ANAX 0,7%

24 CRISTIANE DANTAS 0,6%

25 JOSÉ DIAS 0,6%

NENHUM/BRANCO/NULO 11,4%

SEM OPINIÃO/NÃO RESPONDEU 51,7%.

No início de outubro, ao se consolidar o previsto na Pesquisa AgoraSei/96FM, o eleitor de Mossoró e de Apodi vão ter enviado uma mensagem a sociedade Potiguar: se quem está no poder não resolve, que seja substituído por sangue novo, com novas ideias e conhecimento técnico.

Sangue novo

Neilton Diogenes, do PL, é natural de Apodi, que tem 36 mil habitantes e nunca elegeu um representante na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte. Em sua propaganda política, Neilton defende os valores da família, do empreendedorismo e vê, em cada região do RN um enorme potencial para crescimento econômico e social. Só precisa de políticas públicas.

Jadson, do Solidariedade, é de Mossoró, que tem cerca de 300 mil habitantes e já esteve na função de vereador em Mossoró. É ex-policial militar e policial civil licenciado. É o nome indicado pelo prefeito Allyson Bezerra para defender os interesses da terra de Santa Luzia.

Jorge do Rosário, do Avante, é de Mossoró. Empresário bem sucedido do ramo da construção civil, Jorge fincou o pé por empregos para o povo do Rio Grande do Norte. Segundo ele, faltam políticas públicas que possa fomentar o setor produtivo a crescer.

Dr. Anax, do União Brasil. É médico de Mossoró e já foi prefeito e vereador em Governador Dix Sept Rosado. Fala em desenvolvimento através de investimento em escolas técnicas e principalmente afirma que o RN precisa copiar o modelo de policlínica do Ceará para melhorar a assistência básica no Rio Grande no Norte.