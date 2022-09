Lawrence: "Geração de empregos passa pela tecnologia e inovação"

Em suas propostas, o item Inovação tem espaço especial, porque, para ele, não se pode falar de avanço sem citar a inovação tecnológica. "Tenho projetos já aprovados na área e propostas inovadoras para fazer muito mais no Rio Grande do Norte", explicou o candidato Lawrence Amorim, que em Mossoró recebe o apoio do prefeito Allyson Bezerra. Candidato realiza carreata neste sábado, partido do Aeroporto.

Um dos principais projetos do candidato a deputado federal, Lawrence Amorim, é voltado para a inovação tecnológica. Em suas propostas, o item Inovação tem espaço especial, porque, para ele, não se pode falar de avanço sem citar a inovação tecnológica. "Tenho projetos já aprovados na área e propostas inovadoras para fazer muito mais no Rio Grande do Norte", explicou o candidato, que em Mossoró recebe o apoio do prefeito Allyson Bezerra.

Lawrence acredita que a geração de emprego em Mossoró pode ser fortemente ampliada a partir deste setor, a partir de parcerias com as universidades e incentivos aos jovens. Na Câmara Municipal, Lawrence encabeçou proposta de fortalecer startups interessadas em atuar com base em Mossoró. Apresentou projeto de lei que oferece incentivos fiscais para as startups, com isenção de IPTU e ISS, isso no âmbito do município. “Estas empresas geram muitos empregos diretos e indiretos na cidade e precisamos encontrar mecanismos para que elas continuem em Mossoró”, afirmou.

Lawrence também liderou grupo de empreendedores digitais para audiência com o prefeito Allyson Bezerra, para que pudessem apresentar projetos de desenvolvimento para o setor em Mossoró.

Na Câmara Federal, Lawrence pretende seguir o mesmo caminho, com a perspectiva de apoiar e garantir recursos para o fortalecimento do Metrópole Digital na Região Oeste. Do mesmo modo, estimular projetos de fomento e instalação de centros tecnológicos, em parcerias com universidades. "Nós temos esta vocação e este é um trajeto que precisamos fazer, aproveitando nossos talentosos jovens e fazendo a economia de nossa cidade e região avançar", comentou Lawrence Amorim, que acrescenta mais informações em suas redes sociais AQUI.