Preso de Justiça em liberdade monitorada é morto a tiros nas Malvinas, em Mossoró

A vítima foi identificada como Silvestre Stalony Almeida de Moura, de 30 anos. Ele foi morto na calçada de uma residência. De acordo com o delegado plantonista Teixeira Júnior, no local do crime prevaleceu a lei do silêncio, ninguém quis dar detalhes sobre o que teria ocorrido. Silvestre foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A perícia do Itep recolheu cápsulas de calibre .380. O corpo foi removido para exames na sede do órgão. O crime será investigado pela delegacia de homicídios.