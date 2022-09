Lawrence: "Vencemos a perseguição política contra nossa candidatura"

A decisão do TRE parecer favorável do procurador Rodrigo Teles: “Não merece prosperar a pretensão impugnativa sob análise. Para assim concluir, são desnecessárias maiores delongas”, afirmou o procurador. Lawrence foi acusado injustamente de não ter saído da presidência da Fundação Aldenor Nogueira no prazo previsto na Legislação. "A decisão mostra que tudo isso não passava de uma perseguição política de pessoas que tentaram nos derrubar. Mas, somos fortes e de cabeça erguida. Vamos continuar assim até o dia da nossa vitória", comentou Lawrence Amorim.