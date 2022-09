Isolda e Natália são recebidas por multidão na espera da caravana de Fátima em Apodi

Líder do PT em Apodi, Agnaldo Fernandes, disse que os eleitores do município reconhecem o trabalho realizado pelas duas deputadas, sendo Isolda na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, e Natália Bonavides na Câmara dos Deputados em Brasília em defesa, principalmente das classes menos favorecidas.

As candidatas a reeleição Isolda Danas, do PT de Mossoró, e Natália Bonavides, do PT de Natal, foram recepcionadas por mais de 200 carros e motos no município. A mobilização política foi convocada pelo líder do partido no município Agnaldo Fernandes.

Agnaldo Fernandes vê a mobilização como sendo uma resposta dos eleitores ao trabalho de Isolda Dantas e Natália Bonavides, respectivamente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Os números de todas as pesquisas apontam este reconhecimento tanto de Isolda Dantas, como de Natalia Bonavides. Desde o início da campanha que as duas aparecem entre as possíveis reeleitas para os cargos que atualmente exercem.

Neste domingo, 04, antes da chegada da governadora Fátima Bezerra na cidade do Apodi, uma multidão já aguardava a chegada das candidatas a deputadas Isolda e Natália. É uma resposta não só aos recursos destinados para o município, mas pela aprovação de leis que melhora a vida de quem mora no campo, por exemplo, segundo Aguinaldo Fernandes.

Ao MH, a deputada candidata à reeleição lembrou que trabalhou para instalação de leitos de UTI no Hospital Regional Hélio Marinho, o seu projeto (Pecafes) injetou na economia da região R$ 1,7 milhão, além de emenda de R$ 50 mil para a Colônia de Pescadores de Apodi e outros R$ 50 mil para a Fundação Amigos do Lajedo de Soledade.

Teve também emenda de R$ 50 mil para apoiar as ações contra a Covid19. As cidades que polarizam para Apodi, também receberam benefícios do mandato de Isolda Dantas. Felipe Guerra recebeu R$ 50 mil para ações sociais, Severiano Melo recebeu R$ 50 mil para reforçar a frota de veículos da Prefeitura, Itaú recebeu 45 mil para apoiar a Pesca no município, e Caraúbas recebeu R$ 140 mil para urbanização e reforma do CRAS.

Para a deputada, a carreata, no entanto, deve se ao trabalho realizado por Aguinaldo Fernandes. A carreta é uma demonstração que a liderança de Agnaldo é respeitada e querida pelo povo apodiense na apresentação de suas candidatas.